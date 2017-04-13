За минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Здесь огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Марьинкой. Защитников Широкино российско-террористические подразделения обстреливали из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехам, которые держат оборону под Гнутово, враг открывал огонь из 120-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово – активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали и вражеские снайперы.

На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были наши опорные пункты вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка". Так, защитников шахты "Бутовка" враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, а по защитникам Авдеевки – бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП российские наемники применяли против защитников Опытного, а защитников Каменки и Зайцево обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям неподалеку Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановки.