Пашинский: В Балаклее сгорели боеприпасы на один миллиард долларов

Украина не такая богатая страна, которая может себе позволить подобное

В результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов. Об этом в эфире 5 канала сообщил председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Укринформ.

"В чем трагедия в Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли боеприпасов на 1 млрд долларов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может допустить подобное", - заявил он.

По словам Пашинского, после распада Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов.

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"Среди этих боеприпасов есть те, которые уже не пригодны, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить, те, что нам нужны, и сохранять их в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны - необходима специальная программа для их дальнейшего уничтожения ", - отметил депутат.

Напомним, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. Тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.