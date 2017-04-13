В Донбассе погибли двое военных из-за неосторожного обращения с оружием

В зоне проведения АТО в воинских частях на донецком и мариупольском направлении погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих. По предварительной информации, происшествия произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения.