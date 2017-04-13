Боевики подорвали ж/д пути в Луганской области

В Луганской области боевики подорвали железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации.
Днем 12 апреля в главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шепилово - станции Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. В результате взрыва повреждены железнодорожные пути.
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Напомним, 23 марта боевики частично взорвали мост в районе поселка Золотое (Луганская область).