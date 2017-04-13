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Главная » Страна » Гройсман: Перед Гонтаревой стояли архисложные задачи, и со многими она справилась

Гройсман: Перед Гонтаревой стояли архисложные задачи, и со многими она справилась

Гройсман: Перед Гонтаревой стояли архисложные задачи, и со многими она справилась
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер считает, что глава НБУ сама должна рассказывать о своих ошибках

13.04.17 35
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Валерия Гонтарева на посту главы Национального банка Украины справилась с большинством возложенных на нее задач. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в интервью Фокусу.

"Можно по-разному к ней относиться, но перед ней стояли архисложные задачи, и, если не вдаваться в какие-то политические оценки, со многими из них она справилась. Возможно, как и все, она допускала ошибки, но о них должна рассказать сама, а общество — оценить их. Банковский сектор — очень сложная система, у которой много разных болезней", - отметил премьер.

При этом Гройсман не ответил, кого он видит на месте Гонтаревой, сославшись на то, что назначение главы НБУ прерогатива президента.

"Это полномочия президента. Считаю, что Нацбанк должен более активно вести свою политику с точки зрения доступности кредитных ресурсов. Хотел бы, чтобы в этом плане НБУ был лидером", - подчеркнул глава Кабмина.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала Фокус и на сайте Focus.ua

Напомним, 10 апреля Валерия Гонтарева заявила, что уйдет в отставку с поста главы Национального банка Украины с 10 мая.

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