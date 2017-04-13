Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал в интервью Фокусу о том, как пока еще нереформированный украинский суд будет рассматривать громкие дела с топ-чиновниками.

"Так же, как и сейчас, - почти никак. Приведу в пример дело Одесского припортового завода. Там последнее заседание было 5 апреля, следующее назначили аж на 22 мая. Два месяца. Не знаю, как объяснить обществу, что это не прокурор затягивает дело. Все ведь думают, что придет Холодницкий, достанет меч джедая и всем головы отрубит. Мы даже завели у нас на Facebook-странице САП хештег #чибудесуд, под которым публикуем самые вопиющие примеры затягивания дел в судах", - сказал Холодницкий.

Глава САП всецело поддерживает создание антикоррупционного суда, однако по закону антикоррупционные прокуроры имеют право только выражать поддержку, дело за парламентом.

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