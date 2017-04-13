СМИ: ФСБ поймала очередного "украинского агента"

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области совместно с полицией задержали мужчину, которого заподозрили в работе на украинскую разведку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой источник в правоохранительных органах региона.

Источник сообщил, что задержанный гражданин Украины 1990 года рождения. Он якобы входит в агентуру подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Он приехал в Самарскую область 19 марта 2017 года и 6 часов занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары, где и был задержан", - сказал собеседник агентства.

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По словам источника, в ходе опроса задержанный якобы "признался в осуществлении им в интересах Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры" в так называемой "ДНР" и Ростовской области РФ.

Источник рассказал, что "агент" неоднократно получал задания по сбору информации о военных объектах боевиков "ДНР", вооружении и военной технике - в том числе, в Донецке и Ясиноватой. Также якобы его заданием было осуществлять фото- и видеосъемку фактов участия российских военных в боях в Донбассе.

Кроме того, в ФСБ РФ задержанного мужчину обвинили в том, в октябре-декабре 2016 года он якобы по заданию украинской разведки выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов.

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По данным источника, задержанный мужчина в Самаре будет депортирован на территорию, временно контролируемую террористами "ДНР".