Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » СМИ: ФСБ поймала очередного "украинского агента"
СМИ: ФСБ поймала очередного "украинского агента"
Фото: atributia.ru

СМИ: ФСБ поймала очередного "украинского агента"

Его якобы планируют "депортировать" в "ДНР"

13.04.17 254
0000

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области совместно с полицией задержали мужчину, которого заподозрили в работе на украинскую разведку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой источник в правоохранительных органах региона. 

Источник сообщил, что задержанный гражданин Украины 1990 года рождения. Он якобы входит в агентуру подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Он приехал в Самарскую область 19 марта 2017 года и 6 часов занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары, где и был задержан", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в ходе опроса задержанный якобы "признался в осуществлении им в интересах Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры" в так называемой "ДНР" и Ростовской области РФ.

Источник рассказал, что "агент" неоднократно получал задания по сбору информации о военных объектах боевиков "ДНР", вооружении и военной технике - в том числе, в Донецке и Ясиноватой. Также якобы его заданием было осуществлять фото- и видеосъемку фактов участия российских военных в боях в Донбассе. 

Кроме того, в ФСБ РФ задержанного мужчину обвинили в том, в октябре-декабре 2016 года он якобы по заданию украинской разведки выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов.

По данным источника, задержанный мужчина в Самаре будет депортирован на территорию, временно контролируемую террористами "ДНР".

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 3 млн евро по "делу Беслана"Швейцарский суд подтвердил исключение РФ из Международного паралимпийского комитетаТрамп: Россия – сильная, а США – очень-очень сильная страна

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4054
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 15336
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9467
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2607
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2666
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6461
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 27223
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3847
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 37543
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 962
  1. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 5380 / 6022
  2. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 2872 / 3573
  3. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 2195 / 2468
  4. Экс-торнадовец проломил череп сокамернику 2188 / 2567
  5. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 2088 / 4335
  6. Минфин до конца мая определится с Приватбанком 1996 / 2720
  7. Турчинов показал запуск новых ракет с помощью мобильного командного пункта 1578 / 2144
  8. Укрпочта сменила имидж: появились новые логотип и слоганы 1383 / 1562
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 1367 / 13889
  10. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 1315 / 37543
  1. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 21 / 4335
  2. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 19 / 6022
  3. Неценные бумаги. Почему в Украине нет своих соросов и баффетов 17 / 301
  4. Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения 13 / 1244
  5. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 11 / 6394
  6. За год в Украине на 100 тысяч безработных стало меньше 10 / 500
  7. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 10 / 1847
  8. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 10 / 3573
  9. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 8 / 4054
  10. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 6 / 13889
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.