Рада отменила двойное налогообложение с Мальтой

Соответствующее соглашение было подписано правительствами двух стран еще в сентябре 2013 года

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между правительствами Украины и Мальты и протокол к ней, подписанные 4 сентября 2013 года в Киеве, которыми предусмотрена отмена двойного налогообложения с Мальтой. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов. Об этом сообщает Укринформ.

Конвенция и протокол к ней вступают в силу с даты получения дипломатическими каналами последнего сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в силу.

"Вследствие заключения указанной Конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, конвенция направлена на предупреждение уклонения от уплаты налогов. Таким образом, создаются дополнительные условия для углубления украинско-мальтийских отношений.