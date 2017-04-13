Киевсовет подал апелляцию на решение суда об отмене запрета продажи алкоголя ночью

Киевский городской совет сегодня подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева по поводу ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

Бондаренко подчеркнул, что информация о том, что Хозяйственный суд Киева якобы отменил решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00, которая появилась в некоторых СМИ вчера, 12 апреля, не соответствует действительности.

"На самом деле это очередная манипуляция горе-бизнесменов. Данным решением суд обязал Киевский городской совет прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве". Ранее Киевсовет это обязало сделать и Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины. Но, по состоянию на данное время, решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 - действующее", - отметил Бондаренко.

Он напомнил, что решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время поддержали все без исключения депутатские фракции, 86 голосов "за" - это реакция на обращения избирателей.

Также Бондаренко сообщил, что в 2014 году среди лиц, совершивших преступления, 4,5% находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году такой процент уже составлял 3,1%, в 2016 году - 2,3%. В январе-феврале 2017 года - 1,3%.

"Следовательно, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за 4 года сократилось в 4 раза. Эта статистика свидетельствует о необходимости указанного ограничения на территории Киева", - подчеркнул он.

"Решения суда принимаются именем Украины. Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение - будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 не верю. Убежден, такое решение точно не на пользу городу", - подчеркнул Бондаренко.

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Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева обязал столичный горсовет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 10:00. Об этом, как сообщили СМИ, заявил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий. По его словам, такое решение Хозсуд Киева принял еще 10 апреля.

Напомним, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов). Решение вступило в силу 12 октября.