Сутки в АТО: под Авдеевкой погиб один наш военный, еще двое были ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения. Все потери понесли Вооруженные силы Украины во время вражеских обстрелов наших позиций в районе Авдеевки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Основная боевая активность врага за прошедшие сутки наблюдалась в Попаснянском районе, где оккупанты открывали огонь в направлении наших позиций 7 раз. Единожды, используя стрелковое оружие, боевики обстреляли силы АТО еще до рассвета. Остальные вражеские обстрелы пришлись на вторую половину суток. Один из них был минометным – после 22:00 боевики выпустили 3 мины по нашим позициям в Новоалександровке. Также в Троицком состоялся один снайперский обстрел со стороны противника уже после захода солнца.

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На остальной линии фронта луганского направления было абсолютно спокойно за исключением Крымского, где сразу после полуночи противник провел получасовой обстрел сил АТО из вооружения на БМП.

Донецкое направление

Незаконные вооруженные формирования проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, в Зайцево, вблизи Донецкого аэропорта и в Авдеевке с ее окрестностями. Впрочем, горячее всего остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно.

Противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически – минометы. В частности, вчера враг выпустил более 20 мин по позиции "Шахта Бутовка".

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометных зафиксированы в районе Авдеевки.

Мариупольское направление

Ситуация сохраняется практически неизменной – львиная доля случаев нарушения перемирия со стороны противника традиционно приходится на юг направления – участок фронта Павлополь – Широкино. Здесь противник продолжает активно применять бронетехнику, открывает огонь из пулеметов и гранатометов в течение всех суток, периодически применяет минометы. В частности, в Гнутово и Водяном вчера боевики выпустили суммарно около 30 мин. В Марьинском районе враг был активен только в Марьинке – где днем открывал огонь из легкого вооружения, а вечером провел 2 краткосрочных минометных обстрела. Вблизи Докучаевска было спокойно в течение всех суток.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов, в том числе 5 – минометных.