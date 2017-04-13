Депутаты запретили до 2019 года банкротить государственные шахты

За это время Миниэнергетики должно подготовить определенные им шахты к приватизации и вывести госпредприятия на самоокупаемость

Верховная Рада Украины приняла закон о приостановке исполнительных производств и временном запрете процедуры банкротства – до 1 января 2019 года – в отношении государственных угольных шахт, которые находятся в сложном финансовом положении и имеют значительную задолженность перед компаниями-кредиторами.

За соответствующий законопроект №6212 проголосовали 229 депутатов. Об этом пишет УНИАН.

"Причиной появления этого законопроекта стала неотложная необходимость защитить государственные предприятия от блокирования работы шахт и их искусственного доведения до банкротства. В связи с этим предлагается установить переходный период – до 1 января 2019 года, на протяжении которого будет действовать запрет на осуществление исполнительного производства и арест счетов государственных угледобывающих предприятий", – сказал народный депутат Михаил Бондар, представляя данный законопроект.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодня госшахты имеют большие долги за электроэнергию (5,2 миллиарда гривен), не получают из бюджета достаточно финансирования для покрытия высокой себестоимости добычи угля и, как следствие, не могут в полной мере финансировать мероприятия по технике безопасности.

"В случае отсутствия законодательного акта о запрете возбуждения дел о банкротстве этих предприятий в дальнейшем будет осуществляться массовое наложение арестов на выделенные бюджетные средства, предназначенные на выплату заработной платы шахтерам, а также на кредит в размере 1 млрд грн на техническое переоснащение угольного производства", – сказано в пояснительной записке.

Также в ней указывается, что за время действия запрета процедуры банкротства Министерство энергетики и угольной промышленности сможет качественно подготовить определенные им государственные шахты к приватизации и модернизировать существующий фонд для выхода госпредприятий на самоокупаемость.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности в 2017 году намерено уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн (на 50%).