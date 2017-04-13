Замначальнику ГУ ГФС в Киевской области объявили о подозрении, - ГПУ

Заместителю начальника главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители разоблачили факт злоупотребления служебным положением заместителем начальника ГУ ГФС в Киевской области.

Следствие установило, что чиновник незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей. Из-за этого в госбюджет не были перечислены средства в сумме свыше 12 млн грн.

Заместителю начальника ГУ ГФС сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ГПУ отметили, что за совершение этого уголовного преступления определено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, 24 марта был задержан главный государственный ревизор-инспектор главного управления Государственной фискальной службы в Киеве после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн.