На сегодняшний день очистка территорий, прилегающих к 65-му арсеналу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, находится на завершающем этапе. Завершение работ в Балаклее планируется к Пасхе.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов изъято более 26 тыс. боеприпасов, которые переданы Министерству обороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительству предложили увеличить сумму средств на восстановление Балаклеи

"В общей сложности в 10-километровую зону поражения попали 31,5 тыс. га, из них только 468 га - территория арсенала, которую разминируют саперы Минобороны. На данный момент пиротехнические подразделения ГСЧС проводят разминирование территории на расстоянии 150-200 м от арсенала. Работы находятся на завершающем этапе. Основной объем разминирования должен завершиться к Пасхе", - отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По его словам, в период праздничных дней в Балаклее будет дежурить одно пиротехническое подразделение, после Пасхи - три подразделения, которые будут выполнять заявки местных жителей.

При этом Чечеткин добавил, что в дальнейшем ГСЧС планирует осуществлять постоянный мониторинг состояния очищенной территории и оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов, сопровождение в 2017 году сельскохозяйственных работ на территориях, которые были загрязнены взрывоопасными предметами вследствие возникновения чрезвычайной ситуации.

"Также совместно с местными органами власти будет осуществляться информационно-разъяснительная работа среди населения (особенно с детьми школьного возраста) относительно правил поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - сказал он.

Напомним, в Балаклее сгорели боеприпасы на один миллиард долларов.