Для туристов на Евровидение - 2017 создан "Гид по безопасности"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инструкция переведена на английский, испанский, немецкий, французский и русский языки.

Памятка содержит несколько разделов с алгоритмом действий гостей Украины в наиболее типичных ситуациях: поездка в транспорте, ночлег, пребывание с детьми, обращение в экстренные службы, общение с полицией.

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"Избегайте контактов с агрессивными особами. Если невозможно избежать такого контакта, пожалуйста, не проявляйте страха, сводите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и старайтесь удалиться. В случае опасности, не стесняйтесь кричать и убегать", - говорится в инструкции.

Кроме того, туристам советуют оставаться на ночлег только в официальных отелях, а обмен валюты производить исключительно в банковских учреждениях.

"В случае необходимости, полицейский может обыскать иностранного гостя или применить силу. Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным", - сказано в инструкции.

Напомним, в Киеве впервые пройдет праздник света.