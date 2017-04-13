Граждан Украины регулярно провоцируют на границе с РФ, - ГСПСУ

Об этом он сказал в четверг, 13 апреля, на брифинге в Киеве.

"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые учебные закладки в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", - отметил он.

По словам Слободяна, украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе.

Напомним, ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на двух российских погранпунктах.