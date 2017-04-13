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Главная » Страна » Евровидение-2017 подорожает на несколько миллионов гривен
Евровидение-2017 подорожает на несколько миллионов гривен
Геннадий Плис / Фото: ABCnews

Евровидение-2017 подорожает на несколько миллионов гривен

Только на приобретение урн для улучшения благоустройства Киева планируется потратить 5 млн гривен

13.04.17 80
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После согласования всех организационных решений, мероприятия по подготовке к проведению в Киеве песенного конкурса "Евровидение-2017" требуют дополнительных финансовых ресурсов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, решено внести изменения в бюджет Киева на текущий год.

По его словам, создание и развертывание комплексной системы видеонаблюдения, согласно рекомендациям Национальной полиции Украины, в местах расположения городских локаций песенного конкурса "Евровидение-2017" требует суммы в размере 19 млн 150 тыс. гривен. На приобретение урн для улучшения благоустройства города планируется потратить 5 млн гривен, привлечения волонтеров (одежда, питание, проезд) будет стоить казне 500 тыс. гривен, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий – 4 млн 300 тыс. гривен, благоустройство территории музея "Киевская Крепость" – 125 тыс. гривен.

Проведение же технического обследования аттракционов в парках культуры и отдыха будет стоить еще 100 тыс. гривен.

Геннадий Плис будет настаивать, чтобы предлагаемые изменения рассматривались как неотложные, поскольку, по его словам, речь даже не об имидже столицы.

"Нам важно, чтобы все, что делается в столице было комфортным, прежде всего для ее жителей", – цитирует пресс-службы первого зама.

Напомним, кроме песенного конкурса, в столичной мэрии собираются перераспределить субвенцию из госбюджета образование, медицину и дороги.

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