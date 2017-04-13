Верховная Рада упростила получение разрешительной документации на строительство

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5587 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности. За такое решение выступили 276 народных депутатов. Об этом сообщает 112.ua.

Относительно документа высказался министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Это дает возможность подняться стране по строительной отрасли в Doing Business на 38 пунктов. Это дает возможность не ходить лишний раз к чиновникам для того, чтобы получить ту информацию, которую и так получает каждый застройщик. Это самый большой шаг, я считаю, за последние несколько лет с точки зрения возможности привлечения инвестиций. Поэтому прошу поддержать этот законопроект и дать возможность сделать страну в более высоком рейтинге Doing Business", - призвал министр.

Принятый закон направлен на дерегуляцию хозяйственной деятельности в строительстве и упрощение процедур относительно инженерного обеспечения объектов строительства.

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В частности, внесены изменения в Кодекс гражданской защиты, законы "Об архитектурной деятельности", "О регулировании градостроительной деятельности".

Речь идет об изменении требований к профессиональной аттестации граждан, которые допускаются к выполнению работ, связанных с созданием объектов архитектуры; также изложено в новой редакции понятие "технические условия".

Закон также урегулировал процедуру сбора данных государственной статистической отчетности относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов.