Рада усилила соцзащиту некоторых категорий чернобыльцев

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий усиление социальной защиты для некоторых категорий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Соответствующий проект закона поддержали 262 народных избранника.
Законопроект № 5594, в частности, позволяет получать пенсию по потере кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС первой категории независимо от причин его смерти.
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Отметим, сейчас жены (мужья), которые потеряли кормильца из числа ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, могут получать пенсию, если будет установлена связь причин смерти с аварией на ЧАЄС. Предложенные же законом изменения направлены на отмену необходимости устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права мужьями/женами умерших лиц с инвалидностью, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), на получение пенсии в связи с потерей кормильца.
Напомним, период переоформления "Карточки киевлянина" продлен до декабря.