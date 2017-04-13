Парламент согласился отставить Билоуса с должности главы ФГУ

Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Такое решение поддержали 242 народных депутата.
Отметим, 10 апреля Игорь Билоус заявил об уходе с занимаемой должности. Он заявил, что его команде удалось сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым.
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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал отставку главы ФГИ. По мнению главы правительства, решение Билоуса является "оценкой его работы" и предложил всем сотрудникам Фонда госимущества уволиться.