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Главная » Страна » Парламент согласился отставить Билоуса с должности главы ФГУ

Парламент согласился отставить Билоуса с должности главы ФГУ

Парламент согласился отставить Билоуса с должности главы ФГУ
Фото из открытых источников

Чиновник заявил, что его команде удалось сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым

13.04.17 187
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Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Такое решение поддержали 242 народных депутата.

Отметим, 10 апреля Игорь Билоус заявил об уходе с занимаемой должности. Он заявил, что его команде удалось сделать процесс приватизации в Украине более прозрачным и простым.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал отставку главы ФГИ. По мнению главы правительства, решение Билоуса является "оценкой его работы" и предложил всем сотрудникам Фонда госимущества уволиться.

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