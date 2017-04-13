На крупной взятке взяли крупного копа

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 120 тысяч долларов начальником одного из отделов Национальной полиции Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Указанные средства злоумышленник в погонах требовал за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью", - отметил он.
Печерским районным судом города Киева правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн гривен.
Напомним, замглавы Одесской таможни взяли на взятке в 600 долларов.