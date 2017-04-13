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На крупной взятке взяли крупного копа

На крупной взятке взяли крупного копа
Фото из открытых источников

Полицейский требовал 120 тысяч долларов за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности

13.04.17 422
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 120 тысяч долларов начальником одного из отделов Национальной полиции Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Указанные средства злоумышленник в погонах требовал за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью", - отметил он.

Печерским районным судом города Киева правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн гривен.

Напомним, замглавы Одесской таможни взяли на взятке в 600 долларов.

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