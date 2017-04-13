В "ДНР" решили попеть патриотических песен

Тем, кто это делает лучше всех, снимут клип

"Вооруженные силы" "ДНР" объявили о начале конкурса на лучшую патриотическую песню. Авторы и исполнители композиции-победителя примут участие в праздничных концертах, посвященных 9 мая, а также получат в подарок профессиональный музыкальный клип.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на так называемого начальника так называемого пресс-центра так называемой армии "ДНР" капитана Безсонова.

Заявка, по его словам, оформляется в произвольной форме с указанием контактных данных исполнителя. Участнику нужно приложить видеозапись исполнения песни продолжительностью не более пяти минут. Приложить бы их чем-нибудь. Так что бы не более, чем за пять минут..

Напомним, украинским судам официально запретили использовать слова "ЛНР" и "ДНР".