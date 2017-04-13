Топаз посидит еще минимум пару месяцев

Киевский райсуд Харькова сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей антимайдановцу Игорю Кромскому, известному по прозвищу "Топаз".

"Заседание перенесено на 16 мая", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в четверг.

Отметим, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по прозвищу "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана" с фразой: "Топаз, дай команду!".

Давайте, вспомним, как это было.

Напомним, Кромского задержали 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 года. Ленинский райсуд Харькова избрал ему тогда меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Однако, 7 апреля Кромской сбежал из-под домашнего ареста, но уже 25 апреля сотрудники СБУ его задержали. Через день Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая.

Затем сроки содержания под стражей неоднократно продлевались. Его обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.