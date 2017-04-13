Акции Укртелекома арестованы, - Луценко

Печерский суд города Киева наложил арест на акции Публичного акционерного общества "Укртелеком" и Общества с ограниченной ответственностью "ТриМоб".
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
"Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн гривен из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млн гривен", - заявил Луценко.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конвертационный центр с оборотом более 220 млн грн ликвидировали в Харьковской области
По его словам, сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоба".
Напомним, строительные аферы Войцеховского в десятки раз превышают "Элита-центр".