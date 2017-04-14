Кличко собрался водрузить в Киеве гигантский флаг Украины

Об этом он заявил во время встречи с мэром Баку Гаджибалой Абуталыбовым, сообщает пресс-служба КГГА.

"Нам есть чему поучиться в Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня – к вашей площади Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь", – подчеркнул Кличко.

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"Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел как выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура", – отметил мэр Киева.

Напомним, Кличко передумал переименовывать проспект Победы.