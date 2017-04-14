Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Широкино –накрывал огнем из 120 мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров – стрелял в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия – обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого.

На донецком направлении по нашим позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82 мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82 мм минометы, гранатометы и вооружение БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения.