Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Количество обстрелов в зоне АТО снова выросли
Ситуация в Донбассе

Видео Количество обстрелов в зоне АТО снова выросли

<span class="label red">Видео</span> Количество обстрелов в зоне АТО снова выросли
АТО в Донбассе / Фото: Reuters

Боевики нарушали режим "тишины" 65 раз

14.04.17 6
0000

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной.  За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление. Так, в районе Водяного, по нашим воинам враг бил из 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Широкино –накрывал огнем из 120 мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по нашим позициям вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров – стрелял в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия – обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого.

 На донецком направлении по нашим позициям вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82 мм. По защитникам Опытного применял противотанковый ракетный комплекс, 82 мм минометы, гранатометы и вооружение БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения.

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В ОРДЛО ввели запрет на выезд специалистов в УкраинуСутки в АТО: под Авдеевкой погиб один наш военный, еще двое были раненыКарта военных действий в зоне АТО на 13 апреля

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4199
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 15932
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9665
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2757
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2787
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6598
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 27765
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3926
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 38126
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 979
  1. Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 6183 / 7042
  2. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 3054 / 3302
  3. Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 2153 / 2295
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 1882 / 6641
  5. Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком 1856 / 2025
  6. Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно 1485 / 1722
  7. Коалиция нанесла ошибочный удар по союзникам в Сирии, 18 погибших 1379 / 1588
  8. Минфин до конца мая определится с Приватбанком 1358 / 3268
  9. Появились подробности нового взрыва в Питере 1149 / 1477
  10. Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 1050 / 1402
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 27 / 3302
  2. Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 21 / 7042
  3. Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 8 / 594
  4. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 7 / 6641
  5. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 6 / 38126
  6. Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 6 / 1402
  7. В Черногории задержали фигурантку дела Онищенко, - САП 5 / 595
  8. Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 5 / 2295
  9. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 4 / 27765
  10. Минюст хочет отменить сразу все законы и нормативные акты времен СССР 4 / 705
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.