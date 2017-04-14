Столтенберг: Агрессия РФ против Украины не является неудачей политики НАТО по сдерживанию внешних угроз

Стратегия Североатлантического альянса по сдерживанию внешних угроз не была причиной военного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Джорджа Вашингтона в США, передает УНИАН.

"Но важно не связывать это со сдерживанием НАТО. Потому что сдерживание НАТО касается сдерживания любого противника от совершения атаки на любую страну-союзника (НАТО). И мы были чрезвычайно успешными, делая это, потому что не было никакой атаки против любой страны-союзника НАТО с момента основания Альянса", - подчеркнул генсек Альянса.

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Столтенберг отметил, что в связи с тем, что Украина не является членом Альянса, российская агрессия не является неудачей сдерживания НАТО.

"Украина не является членом НАТО. Таким образом, это не является неудачей сдерживания НАТО, что Россия использовала военную мощь или силу против Украины. Но мы, безусловно, осуждаем использование этой военной силы против Украины, независимо от того, является ли Украина членом НАТО или нет, потому что Россия нарушает международное право, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что режим прекращения огня на востоке Украины существует только на бумаге.