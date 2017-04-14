В Киеве умер избитый "торнадовцем" заключенный

В Киеве умер заключенный, избитый в Лукьяновском СИЗО экс-бойцом батальона "Торнадо" Ильей Холодом. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает Цензор.НЕТ.
Теперь "торнадовцу" грозит дополнительный срок от 7-10 лет.
Напомним, 12 апреля в Лукьяновском СИЗО экс-боец батальона "Торнадо" Илья Холод во время прогулки избил своего сокамерника Матвеева.
Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. Известно, что Матвеев еще не был осужден. Он подозревался по ч.3 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное по отношению к малолетнему).