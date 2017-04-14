Президент усилил ответственность военных за невыполнение приказов и пьянство

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

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В частности, в законе сказано, что распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов, или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или выполнения ими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения влечет за собой наложение штрафа от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до 5 суток.

Напомним, Верховная Рада 16 марта приняла закон (№5112), которым усилила ответственность военнослужащих за невыполнение приказов, употребление алкоголя и наркотиков.