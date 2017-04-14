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Парубий рассказал, почему выступает против импичмента президента

Парубий рассказал, почему выступает против импичмента президента
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

По мнению спикера, поднимать этот вопрос в условиях агрессии РФ было бы опасным для страны

14.04.17 70
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В условиях российской агрессии было бы опасным для государства и неэффективным поднимать вопрос об импичменте президента. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью Укринформу.

"Я хочу напомнить, что мы, помимо развития народовластия, имеем еще войну с российским агрессором. Я никогда бы не стал об этом забывать при принятии каких-либо решений. И я, работая, в частности, в СНБО, изучал методы и способы, которыми действует Российская Федерация и спецслужбы против нас", – сказал он.

Спикер напомнил, что российские спецслужбы активно пытаются нагнетать конфликт между властью и обществом.

"Один из методов, на которые тратится не меньше средств, чем на войну, - это метод разбалансирования изнутри, конфликт внутри власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей системы власти", – добавил спикер.

В связи с этим Парубий считает, что поднимать вопрос импичмента президента сейчас неуместно.

"Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, совершать атаки, поднимать вопрос  импичмента президента Украины, который одновременно верховный главнокомандующий украинской армии, является непродуктивным, неэффективным для страны", – подчеркнул Парубий.

По его словам, для принятия закона об импичменте было много времени и еще будет во время будущей мирной жизни.

Глава парламента отметил, что президент как верховный главнокомандующий отвечает за вектор обороны.

"Независимо от имени руководителя института власти, недопустимо расшатывать, ставить под сомнение этот институт власти в такой тяжелый для страны период. Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной", – отметил Парубий.

Поэтому спикер считает, что сегодня не подходящее время для вынесения вопроса об импичменте президента. 

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