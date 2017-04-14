Горбулин: Блокада ОРДЛО - вынужденная мера с позитивными последствиями

Она приведет к созданию в украинском обществе основ для формирования нового общественного договора

Ограничение перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе - это вынужденная мера, целью которой является локализация гибридной войны, противодействие диверсионной деятельности и снижение уровня террористической угрозы для остальной территории Украины. Об этом на пресс-конференции "Торговая блокада" Донбасса: потери или достижения?"заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает LIGA.net.

"Установление ограничений и контроля перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей является вынужденной мерой, однако ее позитивные последствия не подлежат сомнению. Цель этих мер - локализация гибридной войны, противодействие вражеской диверсионно-подрывной деятельности и снижение уровня военной, террористической и других угроз для остальной территории Украины", - сказал он.

Горбулин отметил, что решение СНБО о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения будет способствовать общенациональному консенсусу по отношению к оккупированным территориям и созданию в украинском обществе основ для формирования нового общественного договора.

"Но нужно признать, что прекращение торгово-экономических операций с ОРДЛО отсрочит реинтеграцию временно оккупированных территорий (в состав Украины, - ред.)", - добавил директор института стратегических исследований.

Напомним, 15 марта президент Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, предложил принять решение о полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями. СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.