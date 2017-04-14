Суд продлил Ефремову арест еще на два месяца

Экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде пробудет под стражей как минимум до 12 июня

Старобельский райсуд Луганской области продлил бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июня 2017 года. Такое решение было принято по ходатайству прокуратуры в пятницу 14 апреля, передает Радио Свобода.

Суд отклонил ходатайство адвокатов Ефремова, которые просили отменить решение суда об избрании меры пресечения и отпустить их подзащитного на свободу.

"Заявленные в ходатайстве (прокуратуры, - ред.) риски с момента применения в отношении Ефремова меры пресечения в виде содержания под стражей не уменьшились и существуют в настоящее время", - огласил решение судья Александр Пелих.

Прокуратура мотивировала свою позицию тем, что Александр Ефремов может выехать из страны, влиять на процесс с помощью связей, которые наладил во время пребывания у власти, или может прибегнуть к давлению на свидетелей.

Напомним, впервые Ефремов был задержан в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотреблении властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте этого года и вернула подозреваемому залог.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

4 января сообщалось, что Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт. Ему, среди прочего, инкриминируют покушение на территориальную целостность Украины.