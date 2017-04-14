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Главная » Страна » Украина попала в десятку самых опасных стран в мире

Украина попала в десятку самых опасных стран в мире

Украина попала в десятку самых опасных стран в мире
Фото: hromadske.tv

Наша страна впервые участвовала в рейтинге конкурентоспособности государств в сфере туризма и путешествий

14.04.17 2353
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Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран в сфере туризма и путешествий, который был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Всего в докладе ВЭФ приняли участие 136 стран, передают Украинские новости.

Украина впервые попала в данный рейтинг.

Для составления максимально объективного рейтинга, ВЭФ разделила свой доклад на 14 отдельных категорий.

  1. Бизнес среда

Рейтинг составлялся из различных компонентов, таких как: количество денег и времени, необходимых на развитие бизнеса; защита прав предпринимателей. В данном рейтинге Украина заняла 124 из 136 возможных мест. Лидируют Гонконг, Сингапур и Швейцария.

  1. Безопасность и охрана

По докладу ВЭФ Украина является одной из самых опасных стран в мире, занимая 127 место. Хуже ситуация только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии.

  1. Здоровье и гигиена

Доступ к бесплатной медицине позволил Украине занять рекордно высокое 8 место. Эксперты составляли этот рейтинг по доступности медицинской помощи, количеству заболеваний (малярия, ВИЧ).

  1. Рынок труда

По развитию рынка труда Украина заняла 41 место. Первые места занимают Исландия, Швейцария и Дания.

  1. Развитие информационно-коммуникационных технологий

Занятое Украиной 81 место, показывает недостаточное развитие в данной сфере. Украина отстает от ближайших соседей на несколько десятков позиций. Россия занимает 49 место, Польша 45-е.

  1. Поддержка путешествий и туризма страной

Украина занимает 90 место. Вызвано это в основном недостаточным вниманием государства к привлечению туристов (122 место по данному пункту).

  1. Международная открытость

По открытости страны для туристов, Украина занимает 78 место. ВЭФ выделяет сложность оформления визы для иностранных путешественников, что во многом может отталкивать туристов от посещения Украины.

  1. Конкурентоспособность цен

Цены в Украине достаточно низкие для туристов и она занимает 45 место в данном рейтинге. Самые доступные цены в Иране, Египте и Малайзии.

  1. Экологическая ситуация

По ситуации с экологией наша страна занимает 97 место.

  1. Инфраструктура воздушного транспорта

По развитию воздушного транспорта Украина занимает 79 место. Низкая позиция объясняется плохим качеством воздушного транспорта.

  1. Наземная и портовая инфраструктура

81 место в данном рейтинге и 132 место в мировом рейтинге по качеству дорог. Из хорошего выделяют плотность дорог по стране.

  1. Туристическая инфраструктура

Условия для туристов, по данным ВЭФ, занимают 71 место в мире. Они выделяют плохое качество отелей (103 место) и большое количество банкоматов (21 место в мире).

  1. Природные ресурсы

115 место. Украину выделяют как страну, где одно из худших отношений к защите природы.

  1. Культурные возможности

51 место в мире. Украина может быть интересна туристам из-за количества культурных объектов мировой важности и хорошего развития спортивных комплексов.

В общем зачете конкурентоспособности стран в сфере туризма Украина занимает 88 место. Первые места заняли Испания, Франция и Германия.

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