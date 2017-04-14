Украина попала в десятку самых опасных стран в мире

Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран в сфере туризма и путешествий, который был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Всего в докладе ВЭФ приняли участие 136 стран, передают Украинские новости.
Украина впервые попала в данный рейтинг.
Для составления максимально объективного рейтинга, ВЭФ разделила свой доклад на 14 отдельных категорий.
- Бизнес среда
Рейтинг составлялся из различных компонентов, таких как: количество денег и времени, необходимых на развитие бизнеса; защита прав предпринимателей. В данном рейтинге Украина заняла 124 из 136 возможных мест. Лидируют Гонконг, Сингапур и Швейцария.
- Безопасность и охрана
По докладу ВЭФ Украина является одной из самых опасных стран в мире, занимая 127 место. Хуже ситуация только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии.
- Здоровье и гигиена
Доступ к бесплатной медицине позволил Украине занять рекордно высокое 8 место. Эксперты составляли этот рейтинг по доступности медицинской помощи, количеству заболеваний (малярия, ВИЧ).
- Рынок труда
По развитию рынка труда Украина заняла 41 место. Первые места занимают Исландия, Швейцария и Дания.
- Развитие информационно-коммуникационных технологий
Занятое Украиной 81 место, показывает недостаточное развитие в данной сфере. Украина отстает от ближайших соседей на несколько десятков позиций. Россия занимает 49 место, Польша 45-е.
- Поддержка путешествий и туризма страной
Украина занимает 90 место. Вызвано это в основном недостаточным вниманием государства к привлечению туристов (122 место по данному пункту).
- Международная открытость
По открытости страны для туристов, Украина занимает 78 место. ВЭФ выделяет сложность оформления визы для иностранных путешественников, что во многом может отталкивать туристов от посещения Украины.
- Конкурентоспособность цен
Цены в Украине достаточно низкие для туристов и она занимает 45 место в данном рейтинге. Самые доступные цены в Иране, Египте и Малайзии.
- Экологическая ситуация
По ситуации с экологией наша страна занимает 97 место.
- Инфраструктура воздушного транспорта
По развитию воздушного транспорта Украина занимает 79 место. Низкая позиция объясняется плохим качеством воздушного транспорта.
- Наземная и портовая инфраструктура
81 место в данном рейтинге и 132 место в мировом рейтинге по качеству дорог. Из хорошего выделяют плотность дорог по стране.
- Туристическая инфраструктура
Условия для туристов, по данным ВЭФ, занимают 71 место в мире. Они выделяют плохое качество отелей (103 место) и большое количество банкоматов (21 место в мире).
- Природные ресурсы
115 место. Украину выделяют как страну, где одно из худших отношений к защите природы.
- Культурные возможности
51 место в мире. Украина может быть интересна туристам из-за количества культурных объектов мировой важности и хорошего развития спортивных комплексов.
В общем зачете конкурентоспособности стран в сфере туризма Украина занимает 88 место. Первые места заняли Испания, Франция и Германия.