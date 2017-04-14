Три года АТО: погибли свыше 2,6 тыс. военных, более 9,5 тыс. получили ранения

Сегодня - третья годовщина с начала антитеррористической операции в Донбассе

С начала антитеррористической операции в Донбассе погибли свыше 2,6 тыс. военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В течение прошлых 3 лет в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины отдали свои жизни 2652 военнослужащих и сотрудников ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГНСУ и других военных и правоохранительных формирований. 9578 военнослужащих получили боевые ранения. Вечная им слава и память", - отметил он.

Напомним, 14 апреля 2014 года исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ № 405/2014 о начале антитеррористической операции.