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Сутки в АТО: боевики интенсивно применяли бронетехнику
Фото пресс-службы полка "Азов"

Сутки в АТО: боевики интенсивно применяли бронетехнику

Ранения получили двое наших бойцов

14.04.17 130
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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения. Такую информацию обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Между 14 и 20 часами противник совершил 3 обстрела украинских позиций, в частности первый – в Станично-Луганском районе и второй в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Донецкое направление

Основные боевые действия вчера велись на участке фронта Каменка – Донецкий аэропорт. Противник активно применял минометы – прежде всего, это касается Авдеевки и Опытного. По нашим позициям выпущено около 50 мин. Два крупнейших сеанса вражеских обстрелов произошли утром (между 7 и 9 часами) и во второй половине дня (между 14 и 22 часами).

Также 3 вражеских обстрела, в том числе 1 минометный, произошли вчера на Светлодарской дуге. Кроме этого, под огонь со стороны противника попало Зайцево.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 19 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

На юге обстановка несколько обострилась. Враг снова подтянул на передовую тяжелое вооружение и начал активно его применять.

В Талаковке, Гнутово и Широкино состоялись минометные обстрелы со стороны противника, а в Водяном – минометные и артиллерийские.

Как и на донецком направлении, всего было выпущено около 50 мин и снарядов. Кроме этого, оккупанты интенсивно применяли бронетехнику (отмечено 6 эпизодов). Как и под Авдеевкой, боевые действия ведутся и утром, и во второй половине дня.

В Марьинском и северной части Волновахского района вчера было относительно спокойно – зафиксированы лишь эпизодические провокации со стороны противника, в том числе снайперские обстрелы.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрела, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.

 

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