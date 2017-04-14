Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 14 апреля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 14 апреля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
- И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 4308
- Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 16251
- Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9763
- Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2851
- Социология Мордора: орки против Путина 2841
- В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6688
- Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 28050
- Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3998
- Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 38664
- Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 998
- Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 6183 / 7280
- Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 3054 / 3699
- Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 2153 / 2331
- Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 1882 / 7112
- Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком 1856 / 2060
- Пенсионный сбор с покупки валюты теперь платить не нужно 1485 / 1773
- Коалиция нанесла ошибочный удар по союзникам в Сирии, 18 погибших 1379 / 1687
- Минфин до конца мая определится с Приватбанком 1358 / 3342
- Появились подробности нового взрыва в Питере 1149 / 1835
- Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 1050 / 1447
- Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 30 / 3699
- Россия официально отказалась показывать украинское Евровидение 23 / 7280
- Перейти Рубикон. Что на самом деле означает безвизовый режим для Украины и её будущего 8 / 1558
- Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 7 / 7112
- Застройщики переходного периода. Как проверить надёжность строительной компании и узнать обоснованность цен 6 / 1447
- Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 5 / 38664
- Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 5 / 1557
- Холодницкий объяснил, кто затягивает рассмотрение громких дел с топ-чиновниками 5 / 2331
- В Черногории задержали фигурантку дела Онищенко, - САП 5 / 602
- Украина попала в десятку самых опасных стран в мире 5 / 3418
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.