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Главная » Страна » Турчинов: Кровавый пастор звучит лучше, чем прозвище Путина

Турчинов: Кровавый пастор звучит лучше, чем прозвище Путина

Турчинов: Кровавый пастор звучит лучше, чем прозвище Путина
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь СНБО уверен, что Украина метр за метром вернет весь Донбасс

14.04.17 74
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорит, что спокойно относится к прозвищу "кровавый пастор", которое ему дали в России. Об этом он рассказал в интервью ВВС-Украина.

"Вы знаете, меня и раньше "пастором" называли, но россияне добавили "кровавый", видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, которое украинцы дали Путину", – отметил Турчинов.

Также секретарь СНБО заверил, что антитеррористическая операция завершится победой Украины.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот получили десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача – метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное – не проскочить границу", – подчеркнул он.

Напомним, ровно три года назад, 14 апреля 2014 года, исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ № 405/2014  о начале антитеррористической операции.

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