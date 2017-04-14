Центр оценивания опубликовал результаты пробного ВНО по 11 предметам

Результаты пробного тестирования не используют для оценивания уровня учащихся и для конкурсного отбора на обучение в вузы

На сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародованы результаты пробного независимого оценивания (ВНО) по 11 предметам, которое прошло 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

"В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" размещены результаты пробного ВНО по истории Украины, математике, биологии, географии, химии, физике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и русскому языках", - говорится в сообщении.

Результаты по шкале 1-12 и шкале 100-200 получили лишь те участники, которые внесли свои ответы в сервис определения результатов. Таблицы перевода тестовых баллов размещены в разделе "Пробное ВНО".

Рабочая группа Украинского центра по вопросам установки порога "сдал/не сдал" и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету: история Украины - 26; математика - 12; биология - 28; география - 29; химия - 20; физика - 15; иностранные языки - 16; русский язык - 29.

Пороговый балл - это количество тестовых баллов, которое может набрать минимально подготовленный абитуриент. При установлении порога "сдал/не сдал" учитывается количество заданий в тестах и количество участников, сдававших пробное ВНО.

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Абитуриенты, результаты которых были не ниже "порогового балла", получили оценку по шкале 100-200 баллов.

В Центре оценивания качества образования отметили, что результаты пробного тестирования не используют для оценивания уровня учебных достижений учащихся учебных заведений системы общего среднего образования и для конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения.