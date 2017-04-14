Хаг о конфликте в Донбассе: болото, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей

Люди при власти заинтересованы в сохранении такой ситуации

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг назвал конфликт в Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона. Такое заявление он сделал на брифинге в Украинском кризисном медиа центре, передает Украинская правда.

"Все что мы видим, это затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей", - сказал Хаг.

По его словам, несмотря на все усилия Миссии, ситуация на востоке Украины остается неизменной.

"Ситуация будет оставаться такой, пока люди при власти будут хотеть, чтобы все так и оставалось", - подчеркнул он.

По данным ОБСЕ, хотя за последнюю неделю количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе и уменьшилась на 17%, ситуация с отводом тяжелого вооружения от линии разграничения резко ухудшилась. На прошлой недели в запрещенных зонах было замечено 320 единиц тяжелого вооружения против менее двухсот на позапрошлой.

Напомним, за три года антитеррористической операции в Донбассе погибли 2652 военнослужащих и сотрудников ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГНСУ и других военных и правоохранительных формирований. 9578 бойцов получили боевые ранения.