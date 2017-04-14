Турецкие черные трансплантологи могут выйти на свободу за $3 млн залога

Турку-организатору преступной группировки, которая вербовала украинских граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также для него предусмотрена возможность выйти с альтернативой внесения залога в размере 40 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Второй гражданин Турции также находится под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн гривен.

Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины – без альтернативы внесения залога.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, "черные трансплантологи", действовавшие с сентября 2015 года, были задержаны правоохранительными органами 11 апреля.