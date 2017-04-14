В Украине вырос дефицит внешней торговли

В январе-феврале импорт превысил экспорт на $433,2 млн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишет агентство "Українські Новини".
В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами улучшилось на $332,9 млн по сравнению с январем-февралем 2016 года.
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Экспорт товаров в январе-феврале 2017 года составил $6 268,1 млн, при этом он увеличился на 32,7%, или на $1 543,4 млн по сравнению с январем-февралем 2016 года.
Импорт товаров в январе-феврале 2017 года составил $6 691,3 млн, увеличившись на 22,1%, или на $1 210,5 млн.
Напомним, Евросоюз и ряд стран Азии ввели ограничения на импорт птицы из Украины.