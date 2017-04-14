Захарченко готов "даже" к переговорам с Порошенко

Лидер т.н. "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко уже готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.
Если последний сам будет готов.
"Если кто-то хочет искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны, то мы готовы с ним разговаривать. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - цитирует слова Захарченко ТАСС.
Напомним, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг назвал конфликт в Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона.