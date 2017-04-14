После Пасхи в Киеве резко похолодает

В понедельник, 17 апреля, в Киеве ожидается похолодание. Так, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов.
Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации.
"Ночью 17 апреля в столице ожидается понижение температуры воздуха до 0-5°", - сказано в сообщении. Также отмечается, что 17 апреля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, температура днем - 11-13 градусов тепла.
Напомним, за первые два дня апреля в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда.