В Украине появится реестр военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Едином государственном реестре военнообязанных". Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон, принятый 16 марта этого года, регулирует отношения в сфере государственной регистрации граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других, образованных в соответствии с законами Украины, военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства, и лиц, приписанных к призывным участкам.

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Согласно документу, персонально-качественный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений (биографические данные, состояние здоровья, результаты собеседований и т. п) относительно призывников и военнообязанных, которые обобщаются в личных делах призывников или в учетных карточках военнообязанных и регистрируются в Едином государственном реестре военнообязанных. Ведение персонально-качественного учета возлагается на районные (городские) военные комиссариаты.