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Поделить неделимое: ВСУ разъяснил, как разойтись супругам

Поделить неделимое: ВСУ разъяснил, как разойтись супругам

Если стороны не договорились о разделе имущества и его нельзя разделить, оно будет находиться в совместной собственности

14.04.17 1032
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Если супруги не могут мирно договориться о разделе неделимого имущества во время развода или компенсации за него, то суды должны оставлять его в общей (совместной) собственности.

Соответствующая правовая позиция содержится в решении Верховного суда по делу №6-2565цс16 пишет UBR.ua.

"Речь идет о машинах и недвижимости, которые не разделишь. До сих пор суды часто передавали такое имущество одной из сторон, с условием, что другой собственник компенсирует половину его стоимости. Эта сумма должна была быть заранее внесена на депозитный счет суда, однако суды не всегда этого придерживались. Таким образом, супруг мог дожидаться ее годами, в ходе которых вторая сторона продолжала, например, ездить на авто. Что ясное дело - несправедливо. Теперь же ВСУ дал четкое определение по неделимому имуществу: если стороны не договорились о его разделе и его нельзя разделить в натуре, а также отсутствует согласие стороны на компенсацию, то оно будет находиться в совместной собственности", - объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Одним решением о совместном пользовании дело не закончится, суду придется утверждать график. И юристы допускают, что это может еще сильнее ухудшить отношения между разводящимися людьми.

Напомним, Верховная Рада упростила оформление наследства.

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