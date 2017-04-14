Апелляционный суд отменил решение о закрытии "дела Мартыненко", - НАБУ

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда Киева об обязательстве НАБУ закрыть производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как "дело Мартыненко")", - говорится в сообщении.

Поэтому детективы НАБУ продолжат расследование.

Как напомнили в Антикоррупционном бюро, уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках НАЭК "Энергоатом" НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро в связи с переплатой за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS. В расследуемой схеме задействованы иностранные компании.

В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам. Ответы на большую часть из них уже получены, подчеркивается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада лишила Николая Мартыненко депутатского мандата в декабре 2015 года. Этому предшествовала серия публикаций в СМИ о том, что против Мартыненко в Швейцарии и Чехии расследуется уголовное дело относительно возможного получения им взяток от поставщика оборудования для атомных электростанций, чешской компании Skoda JS за контракт с украинской госкомпанией "Энергоатом".