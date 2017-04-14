Украинский язык может стать обязательным для киевских продавцов и официантов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор проекта, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.

"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык - украинский. Предоставитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если предоставитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню, выполненного на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - говорится в документе.

Также предлагается перевести на государственный язык все вывески, плакаты, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции.

"Установить, что на территории города Киева рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке. В случае, если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного знака на иностранном языке, установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом", - говорится в сообщении.

Сиротюк отметил, что проект решения "закрепляет конституционное право украинца на обслуживание в сфере услуг на родном языке".

Напомним, для туристов на Евровидение - 2017 создан "Гид по безопасности".