Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для Украины. Бюрократические проволочки займут ещё два месяца — решение должны одобрить послы и министры стран ЕС, подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в Европейском союзе страны (Мальты). Ожидается, что эти процедуры закончатся к концу мая, а уже с 11 июня украинцы, скорее всего, смогут ездить в Европу без виз. Для этого необходимо иметь определённый пакет документов.
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