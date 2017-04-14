Лутковская оценила ситуацию с защитой прав человека в Украине на двойку

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская невысоко оценивает ситуацию с защитой прав человека в Украине, сложившуюся на сегодня.

"Этот вопрос касается практически всех – работающих, пенсионеров, женщин, детей. Это и зарплата в конвертах и незаконные увольнения, вопрос обеспечения права на работу, право на начисление пенсии согласно тому, как ты заработал", - сказала она в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

На вопрос об ее оценке ситуации с защитой прав человека в Украине по 5-бальной шкале, она сказала: "На двойку. Работы еще много".

Напомним, Украина попала в десятку самых опасных стран в мире.