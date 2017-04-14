Тыловик одной из частей заподозрен в краже имущества на 400 тысяч грн

За период службы не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем на 3 млн грн

Заместителя по тылу командира одной из воинских частей заподозрили в тайном использовании военного имущества по собственному усмотрению.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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С мая 2014 года по май 2015 годы он работал заместителем командира по тылу одной из воинских частей. В этот период воинская часть находилась в зоне АТО.

За период его службы в должности заместителя командира по тылу не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем на 3 000 000 грн.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, замначальнику ГУ ГФС в Киевской области объявили о подозрении.