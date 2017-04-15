АТО: Ранены четверо наших бойцов

14 апреля в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжали вооруженные провокации против украинской армии. За минувшие сутки зафиксировано 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении по морским пехотинцам в районе Водяного противник бил из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Минометы калибра 82-мм враг использовал в районе Красногоровки. Вооружение БТР, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров боевики применяли по защитникам Павлополя. По защитникам Широкино враг вел огонь из вооружения БМП, а под Гнутово и Талаковкой морских пехотинцев обстреливал из стрелкового оружия.

На донецком направлении под огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Авдеевки, Каменки и Зайцево. Опорные пункты сил АТО в районе Верхнеторецкого противник обстрелял из 82-миллиметровых минометов, а защитников Опытного – из пулеметов крупного калибра. По позициям ВСУ близ населенного пункта Пески враг открывал огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении защитников Крымского и Катериновки подразделения российско-оккупационных войск накрывали огнем из минометов калибра 120-мм и гранатометов. Позиции сил АТО у Попасной противник обстреливал из гранатометов, а у Станицы Луганской – из стрелкового оружия.